南韓知名性感DJ SODA近日登上綜藝節目《Radio Star》，難得公開戀情，不僅曾被韓國知名男名星告白過，人數還將近有10人，令現場主持人大開眼界。

被粉絲形容為「漫畫裡走出來的人」的SODA，擁有甜美外表及魔鬼身材，表演時因經常穿上性感服飾跟著音樂扭腰擺臀展現火辣身材，讓台下觀眾熱血沸騰，私底下她也會在IG上曬出「火辣福利照」，讓她吸引超過402萬人追蹤，成為超人氣性感網紅。

日前SODA還在IG上PO出胸前挖空的高衩泳裝辣照，不僅秀出白到發亮美腿及俏臀，圓潤的上圍及俏皮的表情都令網友看得臉紅心跳直呼「她實在太可愛了」、「身材真的好辣」、「皮膚白到發亮」。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ SODA OFFICIAL 🇰🇷（@deejaysoda）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 7:32 張貼

但對於感情生活十分低調的她，近日登上談話性節目《Radio Star》時，被主持人問到有關於感情的環節，她竟大方透露曾收過10名以上的美國Rapper，以私訊的方式告白；另外，主持人還追問「是否有韓國男名星告白」時，她也表示大約曾有5~10名男藝人對她表達過好感，至於有沒有實際追求或交往並沒有正面回答，引起網友熱烈討論。

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(中時新聞網)