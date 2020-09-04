美國公共衛生部門官員和輝瑞暗示最快10月底可能有新冠肺炎疫苗供民眾使用。外界認為時間點剛好在11月3日總統大選投票前夕，因有利川普選情而惹來政府可能施壓的爭議。

白宮新聞祕書麥克南尼（Kayleigh McEnany）周四強調沒人向食品藥物管理局（FDA）施加政治壓力去快速批准疫苗上市。

據路透資料迄周四止，美國累計確診逾616萬人，累計死亡逾18.6萬人。輿論抨擊因川普輕忽而讓美國淪為全球疫情最嚴重國家。疫情大爆發後，川普撥出數十億美元計經費加快研發疫苗速度。

輝瑞周四表示跟德國生技公司BioNTech合作研發疫苗最快10月底前就有實驗結果，其樂觀相信是安全有效。只要結果正面，就立即申請使用批准。輝瑞已預先量產數十萬劑疫苗，獲得批准後即可出貨供民眾使用。

輝瑞計劃年底前供應1億劑疫苗，明年底前最高供應13億劑。美國7月向輝瑞和BioNTech支付19.5億美元訂購其潛在成功的疫苗。只要證實安全有效就立即生產和出貨1億劑。

儘管如此，白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）周四說，他仍未做好在如此短時間內得到合法疫苗的準備。他強調10月底有疫苗上市說法純屬揣測，因為大部專家估計最快也要11月或12月才可能實現。

他對大家希望10月底有合法疫苗的想法是可以理解，但他不認為有這個可能性。

媒體報導疾病管制與預防中心（CDC）已行文要求各州做好最快10月底，免費向包括醫護和維持治安人員等高風險族群配送疫苗的準備。因此輝瑞說法加強外界認為大選前有疫苗可用的期待。

對FDA可能承受政治壓力，佛奇強調自己相信FDA和獨立顧問小組專家，會仔細檢驗潛在可能疫苗的數據來確保其安全有效。

(工商 )