刑事局長黃明昭表示，會中提出的有效對策與措施，將運用在刑事工作實務上，防制各類犯罪。(林郁平攝)

為精進犯罪偵防能量，針對輿情焦點、執法法制工具、新興科技犯罪等問題，廣蒐參採學者專家意見，研提有效對策與措施，刑事局4日舉辦「精進刑事工作座談會」。

座談會共計有「以少年偏差行為輔導角度評估全國少年輔導委員會設置」、「新型態混合毒品人口成因及防制對策研究」、「英國FISH系統(行動PID)之推行與適法研究」、「黑道幫派(組織犯罪)之成因與防制策略」及「衛星電話用於漁船走私之通訊監察現況與策進研究」等5項議題，邀請學者、專家及警察機關代表參與及綜合討論。刑事局長黃明昭表示，會中提出的有效對策與措施，將運用在刑事工作實務上，防制各類犯罪。

在「以少年偏差行為輔導角度評估全國少年輔導委員會設置」議題上，為強化少輔會功能，建立全國適切的專業輔導機制，邀請周愫嫻、李茂生教授、黃宗旻副教授共同研究未來少年輔導委員會設置辦法，並邀請中央警察大學許福生教授、葉碧翠助理教授、雙北少年隊隊長共同與談，希望未來少輔會能針對曝險少年建立較為完善的派案機制及追蹤輔導工作，協調整合各相關機關資源，提供合乎個案最佳利益的處遇。

「新型態混合毒品人口成因及防制對策研究」，探討國內目前所面臨的新型態混合毒品氾濫問題，透過官方統計，分析新型態混合毒品人口結構(性別、年齡)及其類型變化，描繪新型態混合毒品犯罪狀況。另外，再透過毒品施用者及專家的深度訪談，分析新型態混合毒品人口成因及防治對策作為警方精進各項毒品政策參考。

中央警察大學推廣教育訓練中心主任蔡庭榕發表英國「鑑識資料掃描中心（簡稱FISH）」系統的相關功能研究，並邀請中央警察大學鑑識學系孟憲輝教授、刑事局指紋科長彭莉娟分別擔任學術界、實務界代表與談。討論英國對於指紋個人辨識載具（FPID）的推行情形及其適法性，另一方面探討國內推行與適法情形。

「黑道幫派(組織犯罪)之成因與防制策略」研究，透過分析台灣及日本的犯罪組織成因與現況，以及比較台日警方處理犯罪組織的模式，了解兩者各自長處，藉此研擬出具體可行的防制策略，提供警方參考。

「衛星電話用於漁船走私之通訊監察現況與策進研究」，探討利用衛星監察設備蒐集販毒資訊以打擊毒品犯罪議題，作為未來衛星通訊監察建置參考及監察設備之有效利用，達成行政院「新世代反毒策略」所訂提升邊境毒品查緝效能之目標。

(中時 )