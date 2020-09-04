奇怪的景象在大陸南京靠鬧區街頭上演，一位火辣正妹開著一輛賓士，車上貼滿與一名男子的親密照片，正妹用大聲公大吼說要「尋找消失的男友」，待路人漸漸圍觀後，正妹控訴遇到渣男男友，不僅假裝單身，還「被騙懷孕2個月」，影片被路人拍下，在網路上掀起熱議。

女子遭男子欺騙感情(圖片取自微博)

賓士正妹在路上大喊，「他跟我戀愛，回我老家，見我父母，我現在已懷孕近2月，可是他2016年已結婚，裝單身小伙，欺騙無辜女性，請大家認清他，不要再被欺騙」，車上貼滿自己與渣男的合照，不停喊著「尋找渣男」。

根據外媒報導，照片上這名男子，隱瞞已婚事實和正妹交往，還一起回老家見女方父母，正妹甚至為他懷孕2個月，但是男子卻直接消失，無奈之下正妹使用激烈的手段找尋男友。但正妹因為造成圍觀、涉及公眾交通安全，被警方帶回警局，目前此事詳細情況仍在調查中。

影片在網路上瘋傳，現場一名婦人表示「很想幫她抓渣男，又是小姑娘、又是孕婦，懷孕2個月很容易流產」，不少網友也替正妹抱不平，「新時代女性就應該這樣」、「女孩子名份比什麼都重要」、「為了揭開男友的真面目，何錯之有」。

(中時新聞網)