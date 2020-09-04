美國五角大廈1日發布大陸軍力報告，指大陸軍費是台灣15倍，其中多用於發展武統台灣能力，引起各界熱議。對此，中華戰略學會研究員張競指出，這份報告中，有很多東西其實都有假設條件，呼籲大家不要把它當成算命書，同時他認為大家更應該關注的，是美國沒有公布出來的內容。

張競4日接受《中天新聞》採訪時表示，主要因為現在兩岸之間關係不睦，所以我們整個社會民心也浮動，對於一些原本大家不會懷疑的事情，現在就會有多方的揣測。

張競指出，這項定期的報告，跟台灣這邊的相關報告一樣，都是有法源依據的，從2000年到現在已經整整送了10多份，這10多份之中，通常都是在4、5月份公布，但今年因為新冠疫情的衝擊，每個國家的政務系統都相當混亂，比如有個每年1、2月時會公布的，有關自由航行行動的報告，今年也是從2月份一直推遲到7月20日才公布，所以5月份的報告推遲到9月1日才公布，並呼籲全國觀眾其實不要瞎猜。

張競分析，這類報告通常是對於回顧以前發生的事情，以及到目前的這些成果，算是比較可靠。但是對於推估未來發展，會做出很多假設，對於這些東西我們事前不要鐵口直斷，最後萬一沒有真正的驗證，也不要鐵齒、不認帳，「所以大家不要把他當作一個算命書，他的很多東西其實都有假設的前提條件。」

張競也說，「在這種情況之下，我們不妨想起當初年在台海危機的時候，我們中華民國還自己有18套劇本，那比起來的話，美國的國防報告書，不是劇本的數量更少嗎？」所以今天無論有多少種假設，對於未來的推估其實都有不確定性，但對於以前的東西，倒是重要的參考資料。

最後，張競提醒，這裡面因為有公開的版本和機密的版本，我們看到他公布出來的東西，持一種審慎的態度，但我們要更好奇的是，哪些東西美國並沒有對外公布？那些機密版本，到底葫蘆裡賣的是什麼藥？這是我們要認真去思考了解的。

(中時新聞網)