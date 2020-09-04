彰化一名陳姓男子與妻子結婚11年，卻背著妻子在外偷吃1名人妻，2人經常外出床站還用訓是談情說愛。但陳男的兒子多次見到爸爸與不知名女性視訊，鼓起勇氣當起「抓耙子」告訴媽媽「爸爸有和女生視訊」，陳妻檢視老公手機後，發現老公與小三對象出現「一起高潮」，甚至計畫要逼她離婚等字眼，一氣之下告上法院，甚至因此罹患憂鬱症，彰化地院判陳男與王女須賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書記載，陳姓男子與妻結婚11年，婚後感情融洽，並陸續育有三名未成年子女，但妻子在108 年10月12日子女告知，「爸爸有和女生視訊。」妻子因此對老公視訊對象起疑心，但是因陳姓男子不喜歡記手機帳號密碼，通常都是交給妻子負責記錄。

妻子因此默不作聲，偷偷的在當年11月8、9日間，發現老公和視訊畫面中的女子聊天時，還談到有「一起高潮」、「全身套餐」等性暗示之言語，且二人間之照片亦有親吻、擁抱等較為親密之肢體接觸行為不堪入目之對話，讓妻子頓時驚覺遭到老公背叛。

更讓妻子抓狂的是，老公與小三在社群軟體Instagram 及臉書通訊軟體中，老公還計畫分別要逼迫她離婚，二人「要在一起」之對話內容，並有許多性暗示的對話、留言。而老公手機內照片資料夾，還藏有許多被告二人出遊摟抱、親吻及互相餵食之照片，因此偷偷將對話內容拷貝下來對老公及小三提出告訴。

彰化地方法院審理後認為，依陳姓男子與小三之間之對話內容，顯然曾經發生過性行為，而且陳男二人彼此間高調示愛，所作所為，讓原告精神上飽受煎熬與痛苦，身心嚴重受創甚至罹患憂鬱症合併睡眠障，因此判陳男與小三須賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)