美陸關係緊張之際，美國白宮要求政府機構提交所有涉華的支出細節，包括對抗中國或支持中國的支出，以讓決策者了解，並指出應對中國時，所有資金應反映戰略優先性。預計美國後續可能會有更多針對北京的行動。

路透報導，美國白宮行政管理和預算辦公室（OMB）8月27日一份「與中國的戰略競爭縱覽」文件顯示，OMB要求美國各個機構提交跨部門的聯邦資金數據，有關資金是用於援助或支持中國，直接或間接對抗中國在全球的不公平競爭行為、惡意活動或影響力。中國則否認從事不公平的競爭行為。

報導引述OMB發言證實，稱這是為了確保美國在與中國抗衡時，保持強大與優勢地位。

文件未透露如何使用這些資訊，僅稱將讓決策者了解美國政府涉華支出。據了解，機構必須提交的數據涉及2019年和2020年已立法的預算、2021年川普預算提案及2022年機構預算申請。部分接受審查的美國項目及支出追溯至10年前或更久遠。而聯邦機構必須在9月21日前回覆。

(中時 )