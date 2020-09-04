學員們實際至錄音室親身體驗操作、錄製過程。(曹婷婷攝)

圓夢當主持人！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署YS青年職涯發展中心為了讓青年貼近職場且多面向探索職涯，率30位青年參訪古都電台，藉由職場體驗，了解在地文化、線上流行藝文與廣播結合、電台運作，並實際至錄音室親身體驗操作、錄製、放送，錄製成果於今晚《愛上曉夜班》播出，聽到自己聲音從廣播中傳出來，讓這些青年興奮不已。

古都電台主持人曉君負責傳授播報經驗，教導青年從口語聲調表達、企劃製作節目、電台運作與錄音室實際操作錄製放送等實況。曉君老師提到，這些青年態度很好，幾乎每個人都想好要播報什麼內容，且預先準備好，未來期待與YS舉辦更深入課程或體驗營，讓青年有更紮實的學習。

不少參訪學員提到，這次活動是很珍貴的體驗，有人本來就對廣播很有興趣，曉君老師的講解與引導加上豐富課程，讓大家對這個行業有更進一步認識。YS將持續規劃更多傳播相關課程或職場體驗，期許能帶給青年更多元的內容，提升職場競爭力！

YS9月預計舉辦「面試翻轉人生」團體課程，相關活動訊息與報名資訊請上YS青年職涯發展中心／雲嘉南分署臉書粉書團或洽詢電話06-3020036。

(中時 )