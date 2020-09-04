大陸一架戰機，疑似為執行南海任務返航時，曾飛過台海中線，遭台灣的軍隊以飛彈擊中，在廣西桂林墜毀。對此，民進黨立委王定宇認為，此事尚待查證，因墜機地點傳出在大陸廣西桂林，有部分網友指稱是被台灣擊落，但地點距離太遠，顯然不是事實。

臉書粉專「Defence Aviation Post」今4日貼文PO出一張戰機失事墜毀的現場黑煙圖。並表示，中國大陸空軍SU-35侵犯了台灣海峽中線，遭台灣的軍隊擊落，飛行員受傷。且Youtube上亦有影片顯示，戰機墜毀後，波及周邊民宅的畫面。

王定宇今晚也在臉書指出，網路流傳影片可見，有架飛機墜毀在房舍旁，冒出陣陣濃煙，另一段影片則顯示，一名穿著軍綠色長褲的人躺在擔架上，旁邊有一些圍觀的民眾。這起墜毀事件到底是在何時？何地？王定宇認為，尚待查證。

王定宇還說，推特傳出的墜機地點是中國大陸廣西的桂林，所以有部份網友指稱是被台灣擊落，地點距離太遠，顯然不是事實。

對此，有大陸網友在微博發文表示，桂林一帶駐防的機型應為殲7或殲10戰機，落地點發生在當地的可能性較大，並非網傳的蘇愷35戰機。且2015年11月俄羅斯與大陸簽署了24架蘇愷Su-35的售機合約。2016年12月25日，SU-35SK首批4架裝備交付解放軍。2017年，俄羅斯再交付的14架Su-35，剩下的10架於2018年交付。

對此，國防部今晚發出聲明表示，針對網路流傳「臺灣擊落一架中共SU-35飛機?」乙情，空軍司令部今(4)日鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。

(中時新聞網)