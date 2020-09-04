加利口罩老闆錯了嗎？家醫科醫師解密：政府就是雙標

「加利」公司被查出8月間進口337萬片大陸製的非醫用口罩，混充醫用口罩進入實名制通路銷售，對此負責人林明進反嗆，以參加國家隊為恥，引起各界熱議。而家醫科醫師黃義霖受訪時指出，加利公司若能夠拿出符合規定，甚至是品質更高的口罩，根本不應該受罰，這次事件完全就是因為政府的雙重標準所引起。

黃義霖受臉書粉專「比特王出任務」專訪時指出，當今政府認為，只要是從大陸過來的東西，通通都是錯的！民眾回來是錯的、物資進來是錯的、資訊過來也是錯的，所以加利公司的口罩只要是從大陸進口，那麼不管怎麼辯解，政府都會對他們做裁罰。

但加利老闆真的錯了嗎？黃義霖認為，如果能證明他們進口的口罩符合台灣對醫療用口罩的規定，甚至是更好，那麼加利老闆何錯之有？但如今衛福部長陳時中卻連檢驗的機會都不給，直接將其定罪，這讓黃義霖對民進黨的雙標相當無奈。

外傳加利公司將因為這事件遭裁罰200萬元的巨款，對此黃義霖醫師認為這個數字太誇張了，不符合比例原則，呼籲政府在執行之前要想清楚，不要胡亂開罰。

(中時新聞網)