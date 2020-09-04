「口罩國家隊」成員之一的加利科技，遭踢爆從大陸安徽進口口罩，魚目混珠後偽裝成台灣製造出貨給藥局，引發民眾恐慌。加利老闆林明進3日晚間受訪大吐苦水，稱自己遭政府壓榨，產能不足，員工從大年初五到現在都沒辦法好好休息，才會出此下策，更有員工嘆氣，表示自從加入口罩國家隊後，自己已經瘦了13公斤。

林明進昨晚受訪情緒激動，表示自己不斷被壓榨，有大廠不願繳交規定的數目，還必須由他們小廠來補足，員工們從大年初五至今都沒辦法好好休息，再拚下去怕員工都把命拚掉，才會做出此舉，只希望政府快點把他們踢出國家隊。根據《TVBS》報導，有加利的維修員就大嘆，加入口罩國家隊後真的很累：「真的，我已經瘦了13公斤」。

面對被指控壓榨小廠，經濟部與指揮中心都否認，表示都有給出寬限期，甚至可以延後2個月，就是怕工作人員會太累。衛福部長陳時中反批加利「犯法在先還在說五四三」，總統蔡英文與經濟部長王美花也震怒，要求徹底查辦。

購買到加利口罩的民眾即日起至11日都能拿至超商與藥局換貨，但由於疫情再起緣故，許多藥局也無貨可換，民眾也只能繼續等待。

(中時新聞網)