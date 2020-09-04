成吉思汗健身中心現場與施工圖相符，台中市府都發局現勘通過，下周補件後即可營運。（都發局提供／林欣儀台中傳真）

成吉思汗健身中心現場與施工圖相符，台中市府都發局現勘通過，下周補件後即可營運。（都發局提供／林欣儀台中傳真）

日前遭槍擊的「館長」陳之漢已出院休養，而他大手筆砸1.5億元、在台中開設的成吉思汗健身中心也裝修完工，台中市府都發局4日到該健身中心現勘，確認施工圖與現場設計相符，現場勘驗通過，但因目前書面審查仍有文件不足，下周補件後，若過通即可正式營運。

都發局指出，設置在崇德二路二段的成吉思汗健身中心在今年8月28日申請竣工查驗，今日派員現場查看後，認為其申請變更使用並獲核准的施工圖與現況相符，確認通過勘驗，但因文件還沒補齊，在補齊、核准變更使用前仍不能營業，預計最快9月8日可完成。

陳之漢上月底遭槍擊，外傳與他在台中擴店有關，而其實，去年館長就曾因台中店租約問題遭嗆聲，他還一度開直播指台中治安不好，但當時被法辦的兩人最後遭不起訴處分，這次槍擊案又傳出是開店利益引發，警方不敢大意、加強健身中心周邊治安維護。

原本該健身中心預計9月1日試營運，但因向中市府申請變更使用項目未獲得核准，9月1日起僅開放參觀，都發局強調，經4日現勘通過後，業者只需再補齊相關文件，即可核准其使用用途存原本的視聽歌唱業變更為運動場館。

(中時 )