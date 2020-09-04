木蘭女足聯賽5日移師國立體大人進行第13輪賽事，除了龍頭花蓮有機會提前封王，木蘭聯賽首位頂級日本外援、曾幫助JFE千葉市原贏得撫子一級聯賽盃后冠的若林美里，完成14天隔離後可望上演登台處女秀，對陣衛冕者台中藍鯨。

「高雄陽信的大家，初次見面，我是若林美里，請大家叫我MINORI。」若林美里在陽信臉書粉絲團說：「能代表高雄陽信參加比賽，感到非常的開心。我會將自己累積至今所學的經驗都拿出來，為了高雄陽信而踢球！請大家多多關照！」

其實若林美里到3日晚間才隔離期滿解禁，還不曾和全隊一起訓練過，但以她的實力與完整的資歷，仍可望直接躍上陽信先發，只是要擺在哪個位置，還要看總教練簡晉暉的決定。

27歲的若林美里能勝任後衛以及中場，防守凶悍、搶斷出色，擁有相當豐富的比賽經驗，他曾效力過新潟天鵝、JFE千葉市原兩支日本撫子聯賽一級俱樂部，在2017年和千葉女足一同完成首次奪下一級聯賽盃冠軍的隊史紀錄，是在日本一級聯賽中有冠軍經驗的後衛，並在2019達成生涯撫子聯賽150場出場紀錄。

陽信本季勝場尚未開胡，5日有若林美里助陣，如果能夠讓藍鯨踢到鐵板，可能讓花蓮漁翁得利。花蓮目前領先藍鯨5分，如果5日花蓮取勝新北航源，而藍鯨未勝，花蓮就能提前兩輪奪得本季木蘭聯賽冠軍。

本輪賽事也將開放觀眾進場，現場除了有精彩的木蘭女足賽事、以及台灣國民內衣店EASY SHOP吉祥物「小橘」駐場陪球迷觀賽外，也將由 OQR Ticket 加碼提供大獎，超過200個名額的抽獎活動回饋給球迷，歡迎大家一起入場支持公益活動，敬請進場觀賽的球迷朋友、捐贈愛心發票或愛心零錢給伊甸基金會。木蘭聯賽提供的第12輪觀戰焦點如下：

譚汶琳（左）趁高雄陽信門將李雅婷（左二）與後衛段雨柔（右二）的默契失誤，勁射破門替花蓮先馳得點。（中華足協提供）

★花蓮 vs. 新北航源

1. 花蓮上周以3-0戰勝陽信後，本季已攻下42球，進球超越去年（40球），距離2017年創下的隊史最多單季進球紀錄44球僅剩兩球；積分32分也追平上季，距離2015年的隊史紀錄2分，本戰不僅有可能雙破紀錄，若獲勝也有提前封王的可能。

2. 航源上周0-0逼和國際，創下本季最長的3連不敗紀錄，並且也打破上季創下的2連不敗隊史紀錄，本輪將挑戰續創新猷。另外，航源防守漸入佳境，最近3輪僅失1球，上輪最佳防守球員陳英惠與當家門將廖玟淇功不可沒，但兩人上次遭遇花蓮痛失6球，本戰防線能否持續好表現？

3. 吳詩萍近期火力凶猛，本季目前攻進16球，已超越丁旗、陳雅惠的11球隊史紀錄，本輪將追求連5戰進球、並逼近李綉琴的單季19球木蘭紀錄。

台中藍鯨包欣玄（左）在台北熊讚防守下強行突破。（中華足協提供）

★台中藍鯨 vs. 高雄陽信

1. 藍鯨與榜首花蓮目前差距5分，本輪若不勝、花蓮有可能提前封王，因此此戰唯有獲勝一途。藍鯨王牌射腳李綉琴目前已經是連3戰熄火，上一次進球正是第9輪面對陽信，本輪能否重拾狀態將關係到球隊爭冠。

2. 陽信本季面對藍鯨兩戰皆墨，痛失11球、僅攻進1球，本輪將迎來救世主—「木蘭史上最強洋將」、來自撫子聯賽一級俱樂部JEF千葉市原的若林美里，她職司防守中場、後衛，擁有超過150場的撫子聯賽出賽、以及冠軍經驗，若林選手登場面對藍鯨可說是未演先轟動。

3. 本戰將出現有趣的重逢，木蘭史上第一位租借球員、藍鯨門將林奕含以及陽信新加入的後衛林瓊鶯，將首次面對老東家。另外，藍鯨進攻好手田中麻帆出身JEF千葉市原系統，與若林美里為前後輩，兩位東瀛女將的正面交鋒也將是本戰觀戰重點。

★桃園國際 vs. 台北熊讚

1. 桃園國際上輪與航源戰平獲得1分，積分12分已創下隊史最佳紀錄，但與第3名熊讚仍有8分差距，本戰若不能拿下對熊讚的歷史性首勝，將與A段班目標徹底絕緣。

2. 熊讚上輪敗給藍鯨後，已退出爭冠行列，本輪必須戰勝國際、且藍鯨不勝才有機會爭取亞軍。但本輪只要獲得1分以上積分，熊讚就能確保連4季前3名的紀錄。

3. 桃園國際近期防守出色，但進攻面臨連3戰、270分鐘的進球荒，上次進球是第2循環最後一戰、丁旗於第93分鐘攻破航源大門，而丁旗、楊雅涵、李翊汶等進球好手能否有所發揮，將會是本戰觀戰重點。

(中時 )