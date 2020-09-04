台南市府勞工局4日舉辦安衛家族大會師，市長黃偉哲出席授旗給31個安衛家族，並頒發全國推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市優良單位及人員、績效卓越安衛家族等獎項。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府勞工局4日於關子嶺勞工育樂中心舉辦安衛家族大會師，市長黃偉哲出席授旗給31個安衛家族，並頒發全國推行職業安全衛生優良單位及人員、台南市優良單位及人員、績效卓越安衛家族等獎項，感謝企業配合市府共同推動職業安全衛生。

黃偉哲期許參加的單位及人員，一起為零職災的目標而努力，讓台南市成為勞工朋友安心就業的希望家園。

勞工局長王鑫基指出，市府積極推動安衛家族相當受中央肯定，目前31家核心企業帶領超過700家事業單位參與運作，藉由安衛家族「大廠帶小廠」的方式，改善中小企業工作環境，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。

其中，「真心衛您安衛家族」（以「台糖尖山埤江南渡假村」為核心）及「希望家園安衛家族」（以「大台南總工會」為核心）是今年新成立的安衛家族，尤其「希望家園安衛家族」是全國首創以推動公益為理念，其所帶領「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕團隊，致力於幫助弱勢勞工家庭，廣受各方肯定。

另外，本場活動也邀集台南市安衛家族企業主與工會代表舉辦高階主管論壇，以「職場防疫成功關鍵之道」為題，呼籲企業應做好職場安全衛生及防疫工作；並安排職安人員教育訓練，讓與會人員了解局限空間危害因子及正確安全作業程序，希望與會人員帶回職場運用，降低職災的發生。

(中時 )