蔡總統宣布開放含瘦肉精美豬進口，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中晚間接受非凡新聞台訪問時表示，蔡總統宣布的時機是「最好的時機」，除了台美經貿合作愈來愈密切，還有另外一個附帶效果，也就是其他國家會仿效作用。

針對美豬交換說，鄧振中澄清，絕對沒有用健康來交換，理由是因為國際食品法典委員會證明萊克多巴胺在一定的殘留容許量之下是安全的。現在我們利用一個非常清楚嚴格的標示規定，能夠照顧的到國民的健康的話，當然應該要勇敢的採取我們的措施。

他也推崇蔡總統的宣布，正逢台灣國際聲譽最好的時候，有一些外國的政要非常樂意到台灣來，所以宣布放寬政策應該是「最好的時機」，早一點、晚一點可能都沒有現在這個時機好。

鄧振中表示，政府宣布擴大開放美豬、美牛後，駐美代表蕭美琴電話告知，美方正面的反應訊息如雪片般飛來，國會領袖及議員也說，會要求美國政府啟動與台灣的自由貿易協定談判。

鄧振中也說，可以很有把握的這樣說，這個宣布給台灣跟美國自由貿易協定，鋪了一個很好的路，透過雙方彼此的努力應該就會朝正面的方向去發展。

他並說，台灣可以預期在美國市場可以愈來愈擴大，也預期來自於美國的投資會增加，另外一個附帶效果就是其他國家會仿效作用。

(中時 )