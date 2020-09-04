每年9月10日是國際自殺防治協會(IASP)與世界衛生組織(WHO)共同推動的「世界自殺防治日」，連續3年都以「同心協力防自殺」為主題，可見自殺防治成效之關鍵在於同心與協力合作。台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心將負責承辦衛生福利部主辦的「2020世界自殺防治日記者會」，配合防疫議題，將今年宣導主題聚焦於「同心協力防自殺，防疫心生活」，提醒防疫新生活運動的同時，也要留意自身與周遭親友的心理健康。

記者會結合政府單位、國內心理衛生相關團體，將於台大會議中心國際會議廳舉行，共同呼籲政府單位與社會大眾同心關懷周遭親友心理健康，發揮「一問二應三轉介」的守門人精神，締造更高品質的社會安全網。

為呼應今年世界自殺防治日主題，台灣自殺防治學會年會暨學術研討會特邀請專家學者參與並探討自殺防治的重要議題與策略，並於會中回顧自殺防治中心15年來的工作成果及未來展望，也特別將今年新冠肺炎疫情蔓延全球所帶來的影響，以及青少年自殺死亡率的持續上升等議題，定調為本次學術研討會之兩大主軸，以加強關注因為疫情所帶來的心理衝擊與年輕族群的心理衛生需求及自殺防治策略之制定。

台灣自殺防治學會理事長李明濱指出，世界衛生組織的資料顯示，全球每年約有80萬左右人口死於自殺，更有1億多的人口因自殺事件而深受影響。台灣自2005年成立全國自殺防治中心以來，正邁入第15個年頭，在政府與民間合作之下，台灣的自殺死亡率自2006年(總計4406人，每10萬人口19.3人)最高峰，逐年下降，並於2010年退出國人十大死因之列持續至今。自殺死亡人數在2019年下降至3864人，不僅顯示自殺防治工作的成效，亦成功傳達「自殺是能夠預防」的重要概念。

但值得注意的，與2018年相比，2019年男性自殺死亡人數增加3人、女性則減少4人；15-24歲青少年族群增加47人(增幅22.4％)、65歲以上老年族群增加5人(增幅0.5％)，14歲以下較2018年相同，其他年齡層則下降。

根據2019年自殺企圖通報資料統計結果發現，全國自殺通報總計3萬5324人次，其中男性佔35.4％、女性佔64.6％；與2018年相比，14歲以下及15-24歲自殺通報人次占率上升，其他年齡層則為下降。14歲以下及15至24歲的自殺企圖者中，除了情感問題與精神疾病問題外，校園問題也是主要自殺原因，自殺是多重因素造成，為生理、心理、社會及經濟文化環境等互動的結果，防治工作是跨領與跨團隊的巨大工程。

李明濱指出，台灣自殺防治學會自2013年便開始推動自殺防治法之立法，以利自殺防治工作之永續經營。學會邀集精神醫療、公共衛生及法律領域相關專家學者共擬提案版本，陳請立法委員提案。在朝野立委的努力下，《自殺防治法》終於去年5月31日順利三讀通過，並於同年的6月19日由總統公布後生效，自殺防治法施行細則於今年8月6日發布施行，相信透過自殺防治法的具體實施，定能整合中央及地方政府的資源，結合民間完善的自殺防治體系，使自殺防治成效更往上提升。

此外，李明濱表示，今年特針對新冠肺炎疫情的影響進行調查，結果顯示年滿15歲以上民眾約有45.4％的民眾表示自己過去一個月以來因疫情關係感到壓力，其中24.8％為日常生活壓力、23.4％為工作／經濟壓力、18.7％為心理健康壓力、17.0％為身體健康壓力、10.8％為家庭人際壓力。台灣在全民的共同努力下，已挺過首波的心理社會衝擊，但也千萬不能輕忽疫情的長期壓力，全民仍需同心協力共同邁向疫後心理重建。

李明濱呼籲，在民眾身處的群體之中，可能就有許多情緒困擾而需求助的親友，若能透過網路或媒體的特性加強宣傳「自殺防治守門人」訊息，儘管無法見面仍能傳遞力量幫助民眾，並建立對自殺防治的正確認知，同時發揮一問二應三轉介技巧。這時簡單的一句關心，都可能幫助處於自殺風險當事人看見生命的一線希望。「自殺防治，人人有責」，無論民眾身在何處、擔任何種角色，皆可以成為珍愛生命守門人，實踐「同心協力防自殺」之理想境地。

※自殺警語

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(中時 )