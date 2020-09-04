後疫情時代，歡迎民眾感受一下《救救歡喜鴛鴦樓》帶來的歡笑與其中的感動。（主辦單位提供）

後疫情時代，歡迎民眾感受一下《救救歡喜鴛鴦樓》帶來的歡笑與其中的感動。（主辦單位提供）

2020年春河劇團推出全新音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》，顧名思義是要救歡喜樓及鴛鴦樓這兩棟已經有200年歷史的古樓，這不僅僅是一個家族的延續，更是傳統文化的存續，導演李小平企圖在現今音樂劇活耀生態下，將漸漸被淡忘的傳統文化融入劇中；在展開救樓行動中，將文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，全國首演9月就在台中國家歌劇院。

《救救歡喜鴛鴦樓》中的歡喜樓及鴛鴦樓源自2003年春河劇團武俠音樂劇《歡喜鴛鴦樓-Q版救風塵》(改編自元雜劇《趙盼兒風月救風塵》)演出，很多觀眾印象深刻，這幾年也陸續有觀眾詢問什麼時候會再次演出，這次將原劇本延伸，推出《救救歡喜鴛鴦樓》，希望能將更深層的情感與觀眾分享。2020年春河劇團跳脫原來故事，以傳統文學為底蘊，創作出全新的原創音樂舞台劇《救救歡喜鴛鴦樓》。

故事就從元代戲曲家關漢卿喜劇作品《救風塵》歡樂大結局說起，話說趙盼兒救了好姐妹之後發生了什麼事？安秀實買下造就無數傳奇的「歡喜鴛鴦樓」，自住鴛鴦樓，並將歡喜樓送給趙盼兒。

200年後「歡喜鴛鴦樓」成為了相思里里民聚會嗑牙的共同生活場景，為了「地方創生」里長舉辦相思祭盼吸引人潮，沒想到歷史建物「歡喜鴛鴦樓」卻陷入了拆樓危機？台灣的社區營造工作已經超過20年，近年開始有地方創生的概念產生，希望能透過地方創生的議題，開啟觀眾對家的想像。

團長郎祖筠表示：「這個戲氛圍是溫馨歡樂的，但議題是發人深省的，也符合春河劇團自創團以來的創作態度原則。」「因為疫情的影響，《救救歡喜鴛鴦樓》由原本5月演出延至9月19、20在台中國家歌劇院首演，全部演員及工作人員已經準備好了，蓄勢待發，要帶給觀眾這齣精彩、精準同時好看(精彩歌舞畫面)、好聽(郎祖筠、林俊逸同台飆唱)、好笑(自帶“笑”果郭子乾)的音樂劇。」

《救救歡喜鴛鴦樓》由第15屆國家文藝獎得主李小平執導，模仿天王郭子乾、千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸、劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，設計群包含金曲獎指定舞臺設計黎仕祺、金曲獎得主柯智豪擔任音樂設計及編曲，金曲獎得主蔡依林「大藝術家」作詞嚴云農，世大運燈光設計車克謙及服裝設計林秉豪，總計演員、舞者及樂手超過20位專業表演者共同演出，是為一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。

郎祖筠強調，《救救歡喜鴛鴦樓》將於9月19、20日於台中國家歌劇院大劇院演出，雖然本次演出時間受疫情影響有所異動，但還是很感謝願意繼續支持劇團的朋友，也歡迎觀眾在疫情趨緩後可以一起來到劇場，感受一下《救救歡喜鴛鴦樓》帶來的歡笑與其中的感動。

「救救歡喜鴛鴦樓」演出資訊

臺中國家歌劇院 大劇院 2020／9／19(六)19：30、9／20(日)14：30

臺北 城市舞台 2020／10／9(五)19：30、10／10(六)14：30、19：30、10／11(日)14：30

桃園展演中心展演廳 2020／10／17(六)14：30、19：30

臺南文化中心演藝廳 2020／12／26(六)14：30、19：30

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