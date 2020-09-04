美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑今日出席台灣女董事協會「剛柔並濟大未來」世代融合論壇，台北市長柯文哲與會，在酈英傑、經濟部長王美花兩人致詞時，柯文哲小動作曝露對蔡總統的不滿心態。
據《中評社》報導，台灣女董事協會4日舉辦「剛柔並濟大未來」世代融合論壇，AIT台北辦事處處長酈英傑、經濟部長王美花、台北市長柯文哲與和碩科技董事長童子賢出席。
酈英傑在致詞中稱讚女性領導人，認為女性在領導能力上相當優越。特別提及蔡英文總統，表示蔡英文擁有女性領導人的特質，讓台灣在防疫上相當成功。此時，柯文哲立刻低頭猛看資料，潛意識下曝露對酈英傑讚譽蔡英文不以為然。
經濟部長王美花致詞雖然沒有提到蔡英文，但後面的背板出現歐美媒體稱讚蔡英文的報導。又看見柯文哲低頭看資料，好像以此表示不認同。
另外，柯文哲之前大批和碩違建問題，與和碩槓上。所以、當換碩科技董事長童子賢致詞時，柯文哲立刻帶幕僚離開，趕往下一場與捷克布拉格市長會面記者會。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。