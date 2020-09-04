大陸國家主席習近平4日表示，大陸將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服務貿易創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口。

新華社報導，2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會於4日晚間在北京舉行，習近平在峰會中透過影像致詞時稱，目前全球新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，各國都面臨著抗疫情、穩經濟、保民生的艱鉅任務。

在此背景下，大陸克服重重困難，舉辦這樣一場重大國際經貿活動，就是要與大家攜手努力、共克時艱，共同促進全球服務貿易發展繁榮，推動世界經濟盡快復甦。

習近平指出，大陸將拓展特色服務出口基地，發展服務貿易新業態、新模式。大陸願與各國一起，加強宏觀政策協調，加快數位領域國際合作，擴大智慧財產權保護，積極促進數位經濟、共享經濟等蓬勃發展，推動世界經濟不斷煥發生機活力。

習近平表示，大陸將充分利用中國國際服務貿易交易會、中國國際進口博覽會等各類平台，推動展開政策和經驗交流，建立和培育政府間、國際組織、商協會及企業間多樣化夥伴關係，支持建立全球服務貿易聯盟，不斷形成更多務實合作成果，使各國人民共同享有服務貿易增長成果。

習近平又稱，為更好發揮北京在大陸服務業開放中的引領作用，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，擴大先行先試力度，探索更多可複製、可推廣經驗。並設立以科技創新、服務業開放、數位經濟為主要特徵的自由貿易試驗區，構建京津冀協同發展的高水準開放平台，帶動形成更高層次改革開放新格局。

(工商 )