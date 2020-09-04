由於「賣出科技股」與大陸制定半導體新政策的消息，暫時澆熄漲勢旺盛的科技股氣焰，那斯達克3日重挫近5％，指標股Tesla跌幅最重達9％、蘋果跌8％。

第一金投信指出，從3月23日低檔反彈以來，那斯達克累積漲幅高達67％，技術指標呈現過熱，當有利空傳出易引發短多獲利賣壓出籠，若沒有連續性大跌觸發停損賣壓，預估回檔幅度仍不大，主要基於本波反彈的修正多介於3～5％，且修正後多頭又快速集結上攻，這次的降溫對多頭續航是好事。若回檔逾5％以上，投資人可視風險承擔度，逢低分批布局。

美股大跌，主要是有消息指出，投資大咖開始逢高減碼多頭的指標股Tesla及蘋果，如Tesla最大股東Baillie Gifford傳已減碼、億萬富豪Mario Gabelli考慮減持蘋果。

另一方面，據傳大陸十四五規劃，將大力支持發展第三代半導體，華為也高喊一個世界兩套系統，是可能的，讓美國半導體業聞之色變，加上目前科技股評價的確不便宜，整體基本面的腳步也未跟上股價漲幅，讓創高的三大指數同步回檔。

這次回跌究竟是修正的開始，或是短暫的降溫，可從幾個方面分析。

從波段統計數據分析，自疫情低點迄今，那斯達克波段下跌超過3％共發生6次，最大跌幅僅5.3％，最長修正時間5個交易日，代表只要美股略微回檔，逢低買盤就前仆後繼湧入，支撐多頭攻勢不墜。

從市場情緒指標分析，雖然美股不斷創高，但金融市場居高思危的謹慎態度依舊，當前只在40％的平均值附近，並未觸及80％的過度樂觀。

從資金流向研判，從2013年以來，全球資金曾大幅流入股票型基金達入3.6兆美元，但到了2018年中美貿易衝突升溫後，資金就隨著美股不斷創高賣出，近兩年流出達2.97兆美元，意味市場籌碼相對穩定，不易出現多殺多的連續性大跌走勢，也提供後市足夠的買盤金援。

從產業趨勢分析，新冠疫情徹底改變人類生活模式與工作型態，無接觸、無人化服務當道，讓AI技術商業應用快速落地。另外，宅生活的模式短期不易改變，且可能成為習慣，致使追求年輕新生活的健康瘦身、遊戲電競、毛小孩陪伴商機也同步大爆發。

因此可以發現，AI相關指數及健康瘦身、遊戲電競、毛小孩指數，在稍做修正後，也能快速展現攻勢。由此可見，若長線趨勢對了，遇短期的修正，反而是進場布局的好機會。

(工商 )