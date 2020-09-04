台股本周各類股漲跌互見，以玻璃陶瓷類指數上漲11.58％最強勢，食品類指數下跌3.71％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,300～12,900點區間震盪，下周看好十一大題材類股，包含：IC設計股、矽晶圓股、面板股、Mini LED股、PCB股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股、鋼鐵股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國總經數據並無因二次疫情擴散而明顯下滑，8月ISM非製造業指數由上月之58.1小幅下滑至56.9，雖結束連續三個月的反彈，並略低於市場預期，但幅度非常有限，顯示美國經濟成長雖有減慢情況，但近期美國疫情再次受控，美國服務業後續仍具有擴張性。

2.美國新冠疫情持續降溫且受控，9/3新增確診4萬4,294例，連續19天未超過5萬例，致死率2.9％維持低檔，檢測陽性率7天平均持續下滑至5.5％，現存住院、ICU病患人數維持下行趨勢，美國新冠疫情持續降溫且受控。

3.傳產股撐起台股另一隻腳，有別於6～7月份台股漲勢主要由電子股領軍擔綱，8月份傳產股上漲3.9％，金融股及電子股則分別上漲0.9％、0.6％，因傳產股目前評價普遍並未偏高，預期其強勢表現可望延續至9月，電子與傳產兩大族群輪漲表現，有利於指數再次醞釀挑戰歷史新高機會。

(工商 )