電信五雄排行再洗牌！亞太電信周五晚間丟出震撼彈，甩掉原本在4G合作的台灣大哥大，借用遠傳電信的頻譜合攻5G。同時遠傳以不超過50億元，取得亞太電私募5億股，加上股權交換，與鴻海都持有亞太電23.8％股權，與鴻海平起平坐，為可能合併埋下伏筆。

亞太電信大股東鴻海精密、遠傳電信今晚發布重訊，亞太電將與遠傳5G的3.5G頻段共頻共網，另外以94.73億元分擔遠傳3.5G頻段共頻共網9分之2成本，合約長達20年，此舉將有利於亞太加速開台，而「遠傳＋亞太」組合也超前台灣大，總用戶數約9百萬，逼近中華電信。

除頻譜合作，遠傳還將以兩階段入股亞太電，第一階段以每股新台幣10元、總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電信公司私募普通股5億股，持股比例為11.58％。第二階段則由遠傳發行新股，與鴻海交換其持有的亞太電信股權，股權交換後，遠傳與鴻海股權相當，持股都是23.8％，等於共治亞太電信。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳自NCC制定5G共頻共網政策以來，一向秉持開放態度，遠傳標得的5G頻譜優勢亦足以支援同業亞太電信共頻共網，並仍能在三大電信之中維持用戶個人5G最大優質頻寬。

井琪強調，與亞太電信5G共頻共網後，透過成本分擔，遠傳將能提升頻譜效益，降低網路成本，轉而投入資源開發更多5G服務，和更優質的5G網路體驗，消費者將是最大贏家。 遠傳本著誠信、互惠、雙贏並且遵法的原則很高興與亞太電信合作；相信此次合作將為台灣電信史上之重要里程碑。

亞太電信總經理黃南仁表示，本次合作傳達兩個重要意涵，第一，因應5G發展，透過共頻共網集合兩家電信公司網路資源，可加速推動5G網路建設，並提供消費者更佳之5G網路服務。基於政府法規開放支持、符合國際技術標準、有助於提升網路效益等有利因素促使下，預期共頻共網將成為5G新潮流和新趨勢。第二、雙方在同一5G高速網路支持下，仍將各自投入資源，致力發展5G多元加值應用及垂直場域智慧應用，帶動電信業者由提供單純電信服務，轉型為多元資通信服務業者，創造企業更高之價值。

對於亞太電琵琶別抱，台灣大哥大稍早回應，只要對產業好，對台灣好，我們都樂觀其成，「祝福」，也會盡全力追求所有利害關係人的最大利益。

遠傳入股亞太電 雙強合攻5G。（圖/遠傳提供）

(中時 )