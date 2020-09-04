「疤痕合唱團」今年也受邀到獅子會聯合會長交接典禮演出，獲得不少獅友們讚賞。（社團法人台灣疤痕協會提供）

「疤痕合唱團」今年也受邀到獅子會聯合會長交接典禮演出，獲得不少獅友們讚賞。（社團法人台灣疤痕協會提供）

「疤痕合唱團」今年也受邀到獅子會聯合會長交接典禮演出，獲得不少獅友們讚賞。（社團法人台灣疤痕協會提供）

台大醫院醫師楊永健長期醫治燒燙傷患者，有感他們康復後卻要面臨生活、社會上的各式挑戰，9年前開始籌組「疤痕合唱團」更進一步成立「社團法人台灣疤痕協會」，楊永健期盼，藉由音樂陪伴傷燙傷患者及其家屬，鼓勵他們回歸正常生活。

楊永健於2012年為整合社會資源，帶領台大燒傷團隊，包括住院醫師、護理人員、社工、營養師等，及燒傷傷友數十餘人，以協助燒傷病患們重返社會為宗旨，進而成立「社團法人台灣疤痕協會」，而早在協會成立之前1年就已成立「疤痕合唱團」。

楊永健說，長期醫治燒燙傷患者，儘管患者康復出院，但卻要面臨如何與社會銜接的各式挑戰，為了給患者及家屬有一個交流空間，9年前開始籌組成立「疤痕合唱團」，一開始人數並不多，歷經多年推廣宣傳，人數一度達到約50至60人。

「疤痕合唱團」鼓勵病友、家屬透過音樂讓彼此交流，在台大醫院等多處登台表演過，今年也受邀到獅子會聯合會長交接典禮演出，獲得不少獅友們讚賞。

「傷癒後才是挑戰的開始！」楊永健說，曾遇到傷癒患者自暴自棄，每天打麻將、生活毫無希望，當醫師的使命就是要全力搶救生命，但患者傷癒後卻不珍惜生命、面臨低潮，也因此讓他萌生籌組合唱團的想法，協助患者回歸社會，和一般人一樣回歸正常生活。

楊永健說，燒燙傷患者儘管傷癒，外表上的疤痕卻成了他們心裡最大的負擔，他期盼可以藉由音樂鼓勵他們勇敢站上舞台、勇敢分享自己訓練多時的歌聲，找回自信、找回生活動力。

社團法人台灣疤痕協會現任理事長陳敬瑋表示，受到創會理事長楊永健為燒燙傷患者付出所感動而加入協會，楊醫師不只醫病也醫心，患者傷癒後仍持續關心他們的生活，也期盼社會各界可以一起為病友們加油，助他們重返社會。

(中時 )