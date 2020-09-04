彰化一名人妻，婚後好心替老公開內衣店交給他經營，未料老公竟然帶著1名已婚人妻，經常到店內，而且以老公老婆互稱。正宮蒐證後，發現老公多次問對方「我可以摸你下面嗎?」，對方還回答「不會」。甚至女方「大姨媽」還大方是訊給老公看，氣得向法院提告，彰化地院審理後，認為丈夫與該名人妻行為明顯超過男女情誼，因此判決2人必須賠正宮20萬元。

根據判決書記載，郭姓男子與妻結婚18年，2人的小孩都未成年妻子在婚後協助老公開設女性內衣用品店，夫妻感情多年來都很甜蜜。但老公在民國107年初認識一名年輕女子後，就經常向老婆表示，自己把對方當作「妹妹」看待，做大哥的必須要照顧妹妹，還時常假裝要邀老婆與該位女子聚餐。但是都遭到老婆拒絕。

事後老公甲漸漸改變方式，乾脆自己帶該位女子與2名小孩外出吃飯，但妻子認為老公根本別有居心，為此雙方經常吵架，妻子並邀老公與對方斷絕往來。但老公次都說只是將對方當妹妹。

但107年10月31日，妻子白天突然臨時有事回家，在樓梯間到3樓傳來老公講話聲音，於是偷偷上樓察看，卻發現老公正以Line與乾妹妹視訊聊天，女方還大方說自己「大姨媽剛好來，而且這次量很多，給你看會嚇到」，而且真的透過視訊脫下內讓老公看，妻子見狀大驚，立刻衝上前與老公大吵。

妻子事後覺得2人行為有異，調閱店內監視器發現老公在多次帶女方到內衣店一進店就叫乾妹妹「某耶」（台語），女方也自然回應。甚至在內衣店裡串通要如何編造故事欺騙老婆。甚至看到老公要求乾妹妹拍內褲照片給自己、而且身手欲摸她內褲，還問「摸你下面你是否會不好意思」，女方還大方說「哪會不好意思。」

最誇張的是，妻子還在店裡垃圾桶內發現一件沾有不明分泌物的乾妹妹內褲，一聞之下竟有「嘉明味」，以及老公手機內看到1張孕婦超音波、檢測已受孕之驗孕盒照片，因此懷疑老公與乾妹妹2人根本就是外遇，因此憤而提告。

彰化地方法院審後認為，女方明知自己為有婚姻之人，男方也知自己為有婚姻之人，2人竟有逾越男女正常情誼、侵害男方妻子婚姻生活之圓滿及幸福之行為，因此判賠給正宮20萬元。

(中時新聞網)