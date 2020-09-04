行政院院長蘇貞昌今天聽取原民會與農委會陳報「原住民保留地禁伐補償條例」推動及「原住民族地區林業區共管機制」辦理情形。蘇揆表示，實施「原住民保留地禁伐補償條例」後，4年來核發的補償金46億元，務實給予補償；蘇揆並指示，應進一步落實權利分享、責任分擔，推動共管和永續經營，達成永續山林和共存共榮的目標。

蘇揆今天主持「行政院原住民族基本法推動會第12次委員會議」，針對原民會「原住民保留地禁伐補償條例」推動情形，蘇揆表示，全國原住民保留地約26萬公頃中，林業用地佔65％，約17萬公頃，過去由於國土保安、水源涵養等考量，不被允許開發，以致擁有土地所有權的族人無法收益。蔡英文總統在2016年上任後，同年7月即發布實施「原住民保留地禁伐補償實施辦法」，啟動相關補償作業，2019年已有3萬多族人獲得補償，而4年累積核發補償金46億元，除了給予族人應有的補償，也有效維護臺灣水源涵養，達到防災與減災的效益。

蘇揆指出，去年10月行政院會通過「原住民保留地禁伐補償條例草案」，並於12月獲立法院三讀通過，擴大適用補償範圍，將都市計畫區、國家公園區域、自然保護區等納入，新增超過6500公頃補償面積及近2億補償金。

蘇揆在聽取農委會報告「原住民族地區林業區共管機制」報告後指出，為實現原住民族與林務局「永續山林」的共同核心價值，該會從「回復自然資源權利、發展原鄉多元永續森林產業、推動共管機制及共同守護山林資源」等四面向與原住民族攜手合作，例如：成立資源共管會，藉由建立策略聯盟、合作計畫等形式，共同推動資源共管，並於2019年7月4日發布「原住民族依生活慣俗採取森林產物規則」，以回復原住民族傳統利用山林資源的權利。

蘇揆強調，林務局管理國有林地逾160萬公頃，與原住民族傳統領域高度重疊，過去政府忽略原住民族的主體性，造成原住民族傳統權利的侵害、文化的流失。上次他擔任行政院長時，林務局與鄒族成立全國第一個資源共管會，就以阿里山森林鐵路一案為起點，建立雙方溝通協商平台。迄今各林管處已建立13個共管平台，透過夥伴關係、策略聯盟、合作計畫等形式推動共管，以正面、積極的態度，回復原住民族的自然資源權利、務實推動共管。

蘇揆指出，去年他推動「向山致敬」政策，認為不能任意破壞原住民族人聖地，需要尊敬，也鼓勵民眾能夠親近並加以愛護。他也責成內政部、農委會、退輔會等相關單位將國家公園、山屋等設施管理好，讓民眾更認識並愛護山林。蘇揆也向擔任高山協作員的委員說明，「高山協作」是另一種產業，可藉由參與及認識，更愛護這塊土地及山林。教育部應教育民眾認識原住民族群，並學習原住民族千百年來如何愛護這塊土地，讓它生生不息。

(中時 )