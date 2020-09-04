按讚肝連妹被罵翻，羅志祥聲明澄清來龍去脈。(取自羅志祥工作室微博)

羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，遭女方手撕渣男事蹟，與旗下唯一女藝人「蝴蝶姐姐」形象雙雙崩壞，至今已長達134天沒有公開露面，徹底消失在演藝圈。然而他花心形象尚未洗清，卻又被發現連續按讚網紅「肝連妹」周苗苗的辣照，消息一出果然被網友罵翻，對此羅志祥稍早也透過工作室發聲明反擊了

羅志祥近日被發現連續按讚擁有163公分、E奶身材網紅肝連妹的性感照，消息一出，果然被網友罵翻「這男的真是令人無語」、「就是完全不在乎自己的形象了唄，不用再做任何的管理了」、「之前還說在反思，原來這就是所謂的反思」。

同時肝連妹也遭波及，被網友留言問：「多人運動成員？」對此她則高EQ回應：「多人套餐 吃超飽。」

不過羅志祥可吞不下這口氣，先是曬出一張自己穿著「關你屁事」的黑色潮T反擊酸民，接著又透過工作室發聲明，解釋只要是來他店裡消費或穿搭旗下品牌的支持者，他都會以點讚或轉達的方式來表達謝意，至於媒體、網友的揣測皆不是他本意，希望網友停止傳播這些不實謠言。

而意外賺到人氣的肝連妹，稍早也再度PO出火辣美照，並附上一個甜美笑容寫下：「這兩天好多新朋友！吃瓜的讚一個來看一下。」

(中時新聞網)