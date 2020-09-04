5G時代之網路創業直播教室，將在109學年度第一學期開始，在華夏科技大學商業管理學院企管系首播。（華夏科技大學提供）

5G時代之網路創業直播教室，將在109學年度第一學期開始，在華夏科技大學商業管理學院企管系首播，該校將以直播教室特色之專題實作與網路體驗，作為企管系大學三年級學生109學年度推出的前瞻性多媒體創新課程之一。

透過邀請知名網路主播水丰刀的指導，正在華夏科技大學研究所就讀的葉佩玲同學，目前也同時擔任國立台灣大學嚴慶齡工業研究中心『腦波訊號強化與穴道關係的研究計畫』的學習型研究助理，指導教授為台灣大學機械系黃漢邦教授。換句話說，把網路直播教室帶進商業管理學院，將是華夏科技大學高哲翰院長與台灣大學機械系黃漢邦教授跨校合作之創舉。

未來本課程，網路創業直播教室主要探討的主題，包括：1.企管系教師是否應該明星化？ 2. 企管系畢業生應否以創業或以就業為本校發展特色？首場辯論會將由葉佩玲擔任主持人，包括本校管理學院院長高哲翰、前企管系主任朱默庵副教授都將成為網路課程直播教室辯論的主要邀請對象，請各界先進拭目以待。

華夏科技大學董事長孟繼洛指出，網路快速發展，加上網速不斷提升，全球5G時代之網路創業直播傳播市場近年呈現爆發式成長，世界各國投注於5G時代之網路創業直播傳播產業不遺餘力，5G時代之網路創業直播傳播產業扶植首要目標就是讓學生在學期間即能獲得充分資源，有一展長才及發揮技能的磨練機會；加上透過產學合作，讓青年學子以完整的配套方案培育未來5G時代之網路創業直播傳播界的明日之星，深化產業根基。

華夏科技大學陳錫圭表示，所謂新媒體就是素人可以出頭天，網紅可以網出經濟藍海，大眾傳播面臨分眾傳播挑戰，秀才不出門 ，能知天下事！

華夏科技大學商管學院及設計學院院長高哲翰深深感受到媒體環境改變所帶來新的衝擊。網路技術的革新造成自媒體興起，傳統媒體所習慣使用的傳播方式慢慢地遭到顛覆。而不論是不是媒體從業者，都需要重新適應如此不同的傳播環境，這就是現在電視台困境！

(中時 )