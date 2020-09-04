新冠肺炎疫苗研發再傳佳音。美國嬌生研發的疫苗進行第二次動物實驗，將疫苗注入倉鼠體內，發現倉鼠接種疫苗後產生抗體，且沒有嚴重的副作用。這結果讓嬌生很振奮，預計本月開始進行第三期實驗。

嬌生3日將結果發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。在實驗期間，倉鼠接受單劑疫苗注射，四周後接觸新型冠狀病毒。接受疫苗注射的倉鼠比未接種疫苗的倉鼠，體重較輕，但未出現嚴重的副作用，例如肺炎或死亡。

但嬌生警告，在倉鼠中取得正面結果，不意味在人類身上也會取得正面成果。

美國政府圍加快研發疫苗的腳步，5月推出「神速行動」（Operation Warp Speed）資助7種疫苗的早期試驗，嬌生疫苗是其一。

另外，由輝瑞（Pfizer）研發的疫苗，亦是「神速行動」資助對象之一。輝瑞稱，正進行最後階段的疫苗試驗，可望最早在10月得知測試結果，屆時便知疫苗是否能問世。

嬌生預計本月開始第三期實驗，到時結果出來將決定疫苗是否安全有效。嬌生將在美國及巴西、墨西哥等國家約 180 個地點，進行新冠肺炎候選疫苗的第三期臨床試驗，受試者多達6萬人，將是目前為止規模最大的新冠肺炎疫苗實驗。

(中時 )