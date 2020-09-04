遠傳、亞太電信4日晚間舉辦重大訊息記者會，遠傳董事會決議以每股新台幣10元，總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電信（股）公司私募普通股5億股，持股比例為11.58％。

另外，亞太電將分擔遠傳3.5G頻段共頻共網頻譜成本，其中分擔頻譜費用新台幣94億餘元，以取得3.5G頻段共頻共網九分之二的網路容量使用權。

共頻共網合作會先取得主管機關核准後始得為之。

遠傳表示，為謀求遠傳網路及頻譜資源效益極大化，擬與亞太電信就3.5G共頻共網進行合作，增加5G競爭力，以維護消費者利益。

(工商 )