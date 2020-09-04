遠傳入股亞太電 取得11.58％股權 將進行共頻共網合作 21:012020/09/04 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳、亞太電信4日晚間舉辦重大訊息記者會，遠傳董事會決議以每股新台幣10元，總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電信（股）公司私募普通股5億股，持股比例為11.58％。 另外，亞太電將分擔遠傳3.5G頻段共頻共網頻譜成本，其中分擔頻譜費用新台幣94億餘元，以取得3.5G頻段共頻共網九分之二的網路容量使用權。 共頻共網合作會先取得主管機關核准後始得為之。 遠傳表示，為謀求遠傳網路及頻譜資源效益極大化，擬與亞太電信就3.5G共頻共網進行合作，增加5G競爭力，以維護消費者利益。 (工商 ) #遠傳 #共頻共網 #亞太電信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華創投資鴻華 品牌轉型邁大步 04:102020/09/04 財經要聞 聯發科技為美國量身打造5G系統單晶片天璣1000C 11:342020/09/04 科技 沛星攜草莓網 用AI帶動點擊率增7倍 16:222020/09/04 財經 愛沒有距離！朱暖英為民眾急難救助奔走 慈善團體跨縣市伸出援手 14:572020/09/04 寶島 格力攜手小米、中信銀行 戰略合作資源共享 16:332020/09/04 財經 台灣大哥大13度獲頒《天下企業公民獎》 19:282020/09/04 生活 工研院AIdea攜手乳業協會 運用AI人工智慧預測乳產量 10:322020/09/04 財經 進步最多 亞洲大學登上全台第10 04:102020/09/04 生活新聞 《科技》工研院AIdea攜手乳業協會 運用AI人工智慧預測乳產量 16:342020/09/04 財經 Google第三座資料中心落腳雲林 土地增值稅超過1億元 14:082020/09/04 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 用戶直逼中華電信！遠傳入股亞太電 雙強合攻5G - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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