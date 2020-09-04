立委郭國文、市議員林志展4日邀相關單位至台鐵善化站會勘，希望車站改善規畫能盡速進行。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

隨著台南鐵路地下化後，台南站之南迴線始發功能與列車檢修設備將會移至善化站，加上善化站隨著南科發展，運量亦將逐漸增加，故車站改善已是當務之急。立委郭國文、市議員林志展4日邀相關單位會勘，希望車站改善規畫能盡速進行，讓善化軌道運輸升級能與善化東側之都市發展能一次到位。

郭國文表示，過去其極力推動的台南鐵路立體化延伸案，在南科三期確定落腳台南後更顯重要。目前善化人口已破5萬，而在南科三期開始營運、台積電3奈米、5奈米廠進駐後，人口應該會再持續猛爆增長。

而目前善化站的平均每日旅運人次已高達7000多人，是台南市車站中排名第4（前三是臺南、新營、大橋），未來勢必也會隨人口而正比增加。因此，針對交通運輸之能量擴充，更應提前預備。

林志展表示，目前車站東側沿鐵道有一條8米南北向計畫道路，可連結至大成路，但還未開闢。而除了現有計畫道路開闢外，應該再規畫一條東西向可直通省道之道路，以及相關都市計劃，才能解決車站東側出口之交通動線。

市府交通局長王銘德則表示，台南鐵路立體化延伸至善化案，就有包含善化火車站周圍之相關規畫評估，日前也已送交通部審核，希望能爭取到足夠經費來進行改善工程。

台鐵副總工程司邱國松表示，善化火車站擴建案已委託建築師進行可行性評估，將於20日定稿，到時整個善化火車站擴建案也將會明朗化。

郭國文表示，地方針對善化車站東側的開發期待已久，因此需請工務局就現有之計畫道路儘速進行開闢程序，也請林志展議員持續爭取，如此車站跨站式的功能才能有用武之地。最重要是台鐵需將相關需求以重大方案方式提出計畫，並提出需求給地方政府都發局做專案變更，並儘速納入車站東側之規畫。

而車站改建可先進行，未來鐵路立體化延伸計畫才有利基。而所需相關之經費，郭國文表示會在立法院極力來爭取，讓善化車站升級，交通運輸更便利，人民更有好的交通生活品質。

(中時 )