網友貼出鄰居在公寓樓梯間燒金紙的畫面。(圖擷取自臉書社團爆料公社二社)

農曆7月除了是鬼門開的月份，也是中元節的到來。家家戶戶都會著手準備普度事宜，準備供品、燒金紙等來祭祀好兄弟。不過昨(3)日就有網友表示，自己打開家門後驚見鄰居在樓梯間燒金紙，他便向鄰居反映，沒想到鄰居卻回「我每年都這樣燒」讓他傻眼至極。網友也憤怒的說，「是我就拿滅火器噴下去！」

原PO在臉書社團《爆料公社二社》上貼出一張照片，表示自己住在新北市一處公寓，昨日開門時驚見樓下鄰居在樓梯間燒金紙，附近也沒有任何滅火的設備，讓他傻眼的問鄰居，這樣燒是可以的嗎？沒想到鄰居竟冷回，「我每年都這樣燒」更扯的是竟已經燒了第2爐，讓他氣的打1999專線來處理。

就有網友指出，鄰居這種行為恐怕已觸犯「公共危險罪」第174條，以及違反空氣污染防制法第32條，可通知當地環保局判定，更建議他直接打110報警比較快。其他網友也傻眼回覆，「不管別人死活，可惡至極」、「這也太扯直接報警吧」、「傻眼，整棟樓都會是煙吧！在樓下門口戶外還勉強覺得ok，但這是室內欸！」

撇開法律、道德問題，有網友表示這樣的行為會觸犯到傳統禁忌，「這樣燒好兄弟會全跑去家裡拿的，笨，不信可去問師父。就好像沒有人在家裡普渡一樣，一定在戶外，懂了嗎！」也有網友分享同樣遭遇，「某次半夜我聞到燒焦味以為是火災，後來發現是鄰居燒金紙，說了沒用後我們家自己買滅火器擺著了。」

(中時新聞網)