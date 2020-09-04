口罩國家隊加利進口大陸口罩偽裝台製出貨，不少民眾都表示「中獎」，指揮中心今天也開放口到藥局、衛生所以及4大超商進行退換貨，但晚間指揮中心發現「執行困難」，會後針對超商換貨部分緊急喊卡。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，加利口罩分成3部分，郵局庫存、藥局剩下的、民眾換貨的口罩回收後，指揮中心不會出錢，換貨的成本將請加利自行負擔。對於不合格產品的後續要怎麼處理，會請示檢察官，了解要怎麼處理。

蔡壽洤表示，目前僅7-11一家超商曾賣出加利口罩，數量大約44萬片，因超商、康是美、全聯等實名制2.0、3.0的通路原先採取的是預購方式，有幾人預購，就進幾份口罩，沒有多餘的量可供民眾換貨，且一般結帳店員們也根本無法辨識民眾身分與真假，執行上困難重重，因此決議取消。

有鑑於此，蔡壽洤晚間與業者開會後，宣布收回四大超商、康是美、全聯等實名制2.0、3.0通路的換貨的政策。民眾若要換貨，仍需回歸藥局、衛生所換貨，不需持健保卡。若換貨的情形無法如期在11日內完成，可滾動式修正，彈性調整換貨的時限。

(中時 )