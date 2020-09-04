中央銀行公布8月外匯存底月增19.98億美元至4,981.69億美元，連續15個月創新高，但當月台股回檔修正，且外資賣超台股，使得外資持股及存款約當外匯存底的比率，從7月時創下99.7％歷史高點，8月回落至史上次高的97％。

央行外匯局局長顏輝煌表示，8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,841億美元（史上次最高），月減108億美元，約當外匯存底的97％，月減2.7個百分點。

顏輝煌指出，8月外匯存底續增加，主要是歐元等貨幣對美元大幅升值，以該等貨幣持有的外匯折計成美元後金額增加。統計當月國際美元走弱，歐元升值0.14％，英鎊上漲1.34％，澳幣勁揚2.08％、人民幣走高1.84％。當然還有外匯存底投資運用的孳息收益，貢獻外匯存底續為增加。

統計外匯存底前三大的大陸7月暴增421億美元至3兆1,544億美元，日本7月大增134億美元至1兆3,193億美元，瑞士7月狂飆330億美元至9,291億美元，台灣排名第四。其他如南韓8月增加24億美元，印度7月增加34億美元、香港7月增加56億美元。

(工商 )