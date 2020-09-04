太年輕也是一種困擾，來自大陸的一名「鮮肉爸爸」，因為外表年輕，加上打扮跟上潮流相當時尚，看不出來已經有個女兒、且是就讀高中的年紀，也因為這名鮮肉爸長相與年齡不符，女兒老師曾打電話告狀「你女兒早戀」。

鮮肉爸爸外貌掀起網友熱議(圖片取自微博)

許多人到了某個年紀之後，無不希望看起來「凍齡」，尤其是當爸當媽，如果與自己的子女看起來「像姊妹、兄弟」，更是最好的讚美，但這名女高中生卻因為爸爸看起來「太年輕」感到困擾，「鮮肉爸爸」常常會到學校接女兒下課，常被學校同學誤認為「男朋友」。

從網路瘋傳的照片中，可以看到「鮮肉爸爸」穿著名牌POLO衫，俐落短髮梳成現在流行的油頭樣，下半身則配白色短褲，臉上也沒有皺紋，外表就像大學生一樣，與一般對「爸爸」印象的打扮完全不同，難怪會被誤認成女兒的男朋友。

有趣的是，有次「鮮肉爸爸」提早到學校等女兒下課，剛好被學校老師看到，以為學生正在談戀愛，事後打電話給女學生的媽媽，透露「你女兒早戀」的消息，讓媽媽哭笑不得，直說「那是我女兒的親爸爸」。

(中時新聞網)