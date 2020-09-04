駭人聽聞的南投4歲女童在失蹤2個月後，遭殺害埋屍，女童今年5月被人帶離家，平常照顧女童的阿嬤在7月7日向台中警方報案協尋失蹤人口後，社會局社工介入查訪，調查沒有女童出境及就醫紀錄等；有民眾反映，應將6歲以下無自我保護能力幼童，納入緊急協尋對象，並比照重大刑案由專責員警不分轄區擴大偵辦，避免憾事發生。

台中市警察局統計，今年1月迄今，12歲以下失蹤協尋人口共通報的84名失蹤兒童，分別為女童40人、男童44人，截至4日為止警方已尋獲77人，尚未尋獲7名失蹤兒童，有3男4女，尋獲率91．7％。

警方表示，警方協尋失蹤兒童，透過網路、媒體或到家查訪、失蹤兒童專刊、手機簡訊等媒介，發布協尋資訊，集合社會大眾的力量協助幫忙，迅速找回失蹤兒少。

女童的阿嬤向警方說，女童在5月份被媽媽帶走，期間她跟女兒表示要找孫女視訊未果，擔心孫女恐遭不測，7月7日趕緊報案，但或許阿嬤報案時，女童可能早已死亡。

(中時 )