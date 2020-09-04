新北市議會今三讀通過「新北市共享運具經營業管理自治條例」，自治條例規範對象包含小客車、機車、自行車或其他運具，業者有意經營，需先繳交權利金、保證金，並事先提出營運計畫審查。新北交通局長鍾鳴時表示，未來所有的共享運具都將納管，避免過去oBike亂象重現。

鍾鳴時指出，自治條例明確規範營運者必須向交通局提出運具數量、使用權利金、保證金、營運許可內容，經審查核定後取得營運許可，才可營運；營運者與使用者要有明確合約、保險，並且能夠釐清責任歸屬，若有違規等情況就能扣除保證金。

鍾鳴時並表示，在自治條例公布實行前，已營運的業者應於自治條例發布實施後三個月內必需取得營運許可，未依規定辦理且持續營運者，將依法裁處。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，為免發生大量共享運具占用路邊停車位、影響市民停車權益，交通局將依自治條例審查共享運具業者提送的營運計晝書，獲許可後始得營運；若擅自擴展營運範圍、任意投車，將通知限期業者改善，未改善或違規情節重大者，將廢止其營運許可，且一年內不得重新申請，以維護停車秩序和市容。

鍾鳴時說，所有共享運具都要納入管理，每輛車都要有GPS追蹤，不僅讓使用者在使用中享有權利外，同時建立完善的個資保護及保險制度，交通局也將不定期派員稽查業者有無依核定的營運許可內容、服務區域營運。

(中時 )