國家隊「加利口罩」混陸製，加利科技公司老闆林明進喊冤。對此，衛福部長陳時中4日怒斥，加利造成人民恐慌，犯法的事情作在先，還出來講這些五四三，引起PTT網友熱烈討論。

國家隊「加利口罩」混陸製，掀起風波，加利科技公司老闆林明進喊冤，稱自己是被壓榨才做出此行為。對此，衛福部長陳時中4日怒斥加利毀了大家的努力，造成人民恐慌，犯法的事情作在先，還出來講這些五四三。此事引起網友熱議，有網友表示，這批口罩都進來幾個月了，現在說人家在大聲什麼，「你才在大聲什麼」。

陸製口罩混入實名制口罩，加利老闆表示自己是被壓榨，才會作出此行為。對此，衛福部長陳時中回應，大家都有自己的看法。但他也說，如果大家都違法在先，檢查在後，這個社會整個就亂了，並破壞大家信心造成恐慌，「這幾個月大家努力了那麼久，然後你現在出來講這些五四三，這怎麼會對？」

有網友在PTT上分享相關新聞，並引起熱烈討論，「陳時中終於撿到槍了，不然美牛醫材一直說543的就是他」、「可以進來幾個月現在才在說人大聲什麼，你才大聲什麼」、「想戴中國口罩還戴不到」、「這句型好用，違法添加瘦肉精在先，檢測在後」、「結果搞半天戴的都是中國口罩，笑死」。

有些網友則對「加利」提出批評，「犯法還大聲什麼啦」、「這老闆超噁，扯一堆」、「不想被徵收就撤照啊，國家臨危之時，你還白目」。

(中時新聞網)