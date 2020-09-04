光合基金會4日在大里軟體園區，舉辦「找回大航海時代的台灣記憶《台灣三部曲》有光講座」邀請正在籌拍《臺灣三部曲》系列電影的知名導演魏德聖與交通部長、光合基金會創辦人林佳龍對談4百年前的台灣到現今的台灣文化印象，並盼藉此募集百萬資金，興建「豐盛之城」歷史體驗園區及《台灣三部曲》系列電影的拍攝。

魏德聖表示，主要與大家聊聊台灣的出身及未來走向的討論，《台灣三部曲》系列電影，要從400年前開始談起，當時各個族群，在台灣這個地方匯集，要以荷蘭人、西拉雅族、漢人三個族群、三個種觀、三個角度來銓敘一個時代，拍攝成三部作品，開場都是荷蘭人來，結尾都是鄭成功來了，還原那個時代感。

魏德聖接著表示，三部曲之外，還有一個動畫片與紀錄片，總資金大概需要四十多億，目前正在往前走中，與其等資源到再做，不如先做了再等資源靠近，相信一定會成功。

林佳龍表示，魏德聖拍過的電影大家都很喜歡，相信透過魏導正在籌拍的《台灣三部曲》系列的電影，能給自己很好的對話機會，及跟過去與未來的對話；以前擔任行政院新聞局長時，了解到可以透過電影，讓社會有更好的溝通、對話與參與，尤其現在擔任交通部長，主管觀光業務，知道電影對行銷台灣與觀光非常重要。這是部難度很高的電影，希望大家能以參與者的心情，參與這次的群募計畫，也許過去來不及參與，未來不要去放棄這個機會，透過光合基金會與魏德聖對話，爆滿的座位也代表現在大家對魏導充滿期待。

林佳龍也說，這部電影不只是電影，還有一個重點的園區，與觀光密切相關，必是行銷台灣的重要產品，如韓國很多拍電影的地方，最後也成為觀光勝地，如《花漾爺爺》在金瓜石與九份拍攝，就帶動數百萬韓國觀光客到台灣；近期交通部也促成高鐵與公共電視、日本NHK合作，拍攝新幹線在台灣的故事「路，台灣Express」，希望可以吸引更多日本人到台灣人觀光，透過國家資源支持也希望電影成為國家重點計畫。

(中時 )