沒想到裕隆納智捷在台灣夏季籃球挑戰賽的連勝之路，竟會敗在高雄九太的「三分雨」攻勢！靠著陳懷安18分、10籃板及7助攻，吳怡斌與吳曉謹各拿17分，九太4日以77比68爆冷中止裕隆4連勝，也讓裕隆想要提前搶到冠軍賽門票夢碎。

目前4隊積分呈現亂局，裕隆5分暫居領先，九太、台銀與台啤都拿3分並列第2，接著就看5日下午3點台啤對九太、下午5點裕隆對台銀最後兩場預賽結果，才能確定由哪兩隊打夏季挑戰賽的冠軍戰，也讓5日兩場比賽將會更加激烈。

不過九太能在當家後衛于煥亞左膝受傷缺陣的劣勢下贏球，最大功臣就是小將陳懷安拿到接近大三元數據，為何能有如此優異表現？他賽後表示，「信心吧，如今李漢昇受傷，寶哥(九太總教練劉嘉發)給我信心，讓我今天感覺出手都會進。」

「其實我去年剛加入九太時，真的不太適應，幸好最近我慢慢放開自己，努力不去想太多，才有打出這種表現，」陳懷安說，「這場比賽勝利並非只是靠我自己，而是全隊努力的結果，只能寶哥能放給我在場上處理球的感覺，真的很爽。」

吳怡斌全場投11中6，含三分球投7中5，手感可說相當火燙，「因為我前幾場不太準，所以今天早上特別在練球時抓投籃感覺，讓自己提前適應有強度的節奏，看來我的運氣不錯，畢竟這是我生涯首次單場5顆三分球，自爽感覺很棒。」

(中時 )