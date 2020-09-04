口罩國家隊、加利科技有限公司進口中國大陸口罩，魚目混珠國內口罩，進入實名制市場，台南市衛生局調查轄內實名制口罩，來源均非由加利提供，此事也讓口罩國家隊蒙上一層陰影，更遭質疑螺絲鬆了。台南市長黃偉哲明天上午將前往台南在地將軍區的康那香不織布創意王國加油打氣。

全球籠罩新冠肺炎疫情，台灣疫情防守有成，口罩國家隊更在關鍵時刻助攻有成，如今卻因為加利科技混大陸製口罩，讓不少人擔心，總統也撂重話不可原諒。台南市衛生局清查後表示，加利科技製實名制口罩配銷範圍為新北市10區及宜蘭，台北市有少數，台南市轄內實名制口罩來源非該公司提供。

市長黃偉哲也呼籲民眾安心到台南市販賣地點藥局或衛生所購買，也提醒民眾出入公告8大類場所或參與特定活動，需配戴口罩。台南市衛生局指出，台南市各區衛生所販售實名制口罩時間，可到衛生局網站的嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19專區，查詢「疫情訊息」中「台南市各區衛生所口罩販售時間表」。

(中時 )