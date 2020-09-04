口罩國家隊加利科技進口大陸非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，引發社會譁然。負責人林明進竟表示以參加國家隊為恥，「趕快把我踢出國家隊」。伊林名模殷琦老公張仕育也參與「口罩國家隊」，對於加利一事，她剛po文指責「國家隊是國家與人民賦予神聖使命的榮耀，不是你要就有，不高興就退出。你當其它努力付出的國家隊都是塑膠的嗎」？

在疫情大爆發之際，有多名口罩國家隊中的工具機業者，自願跳出來協助國家面對防疫物資，殷琦認為他們無償援助，甚至沒向政府、任何單位收取費用或拿任何補助款，對於加利破壞國人對口罩國家隊的信心，造成國人心理的恐慌，殷琦說，「我們還自掏腰包負擔全額的交通費、住宿費等，連工程師都沒休假，所有人員薪資加班費都是完全自行吸收。我們默默付出不求回報，要的只是全民健康安心生活，被你們自私自利的新打出防疫破口，你的良心不會不安嗎」？最後感嘆，「只能說我們追求的東西和價值觀太不同罷了」！

(中時 )