鴻海（2317）為了加速推動5G發展，擴大產業領域應用商機，提升長期資源之運用效率，四日宣布攜手旗下子公司亞太電信與遠傳電信展開策略結盟，未來三方將在行動通訊領域上深化合作共頻共網。

未來在兩家電信公司的合作項目依法取得核准後，遠傳電信將增資亞太電信新台幣50億元，增資後，鴻海公司預計在2022年6月30日前，將持有之部分亞太電信股權與遠傳電信發行之新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電信股份23.8％，鴻海同時也將持有遠傳電信的股份約2.45％。

過去，鴻海一直將台灣作為集團推動5G重要的試驗場所，5G新世代通訊也是集團未來「三加三」重要發展策略，從資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI智慧決策等，鴻海公司不斷致力於打造5G產業生態系。

結合鴻海科技集團的研發及製造實力，透過共同投資的亞太電信出發，鴻海將能集合兩家電信公司的網路資源，串連與遠傳在各自領域的優勢，雙方將有更多合作機會，產生正向的綜效。

(工商 )