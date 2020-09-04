美國在台協會（AIT）與外貿協會、外交部、經濟部、歐洲經貿辦事處及日本台灣交流協會4日於台北共同舉辦「供應鏈重組論壇」，貿協董事長黃志芳在論壇中提及，1947年的「馬歇爾計畫」促進戰後歐洲的和平、穩定與繁榮，而今日台、美、日、歐的供應鏈重組計畫則將進一步強化21世紀印太地區與世界各國的穩健及繁榮。

美國在台協會處長酈英傑則強調，在後疫情時代正評估全球供應鏈必須做出改變時，台灣無庸置疑已經一再展現「台灣是全球經濟的可靠夥伴，也是關鍵的要角」；為了確保台灣與國際夥伴間的供應鏈重組是建立在互惠平等、自由開放的相近理念上，外貿協會與AIT也發表聯合聲明，將就六項目進行合作。

包括一、增加台灣內外舉辦會議的頻率及規模，並擴大討論範圍，二、拓展理念相近國家及經濟體之間夥伴關係的深度及廣度，三、建立「專家諮詢委員會網絡」，四、協調線上代表團或派遣代表團實際到訪第三國，以協助供應鏈的重組，五、與可靠的夥伴分享最佳做法，以鼓勵並支持供應鏈的重新布局，六、是在理念相近的優先區域強化供應鏈的韌性，包括印度、東協，以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團（Visegrad Group），此舉將同時鞏固台灣的新南向政策，以及美國的印太戰略。，

(工商 )