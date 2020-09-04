中信兄弟對上富邦悍將之戰，派出勝投王德保拉，對上悍將本土王牌陳仕朋，雖然一度被高國輝2分炮追平，不過兄弟中心打線發威，三、四、五棒的周思齊、張志豪、詹子賢關鍵時刻都有安打表現，最後兄弟以5比3贏球。

悍將在首局就突破了德保拉，一、二壘有人時高國麟適時安打攻下首分。兄弟則在3局下半反攻，同樣一、二壘有人時，2人出局後，周思齊、張志豪連續安打，兄弟反以2比1超前，4局下於滿壘的情況下，打擊手感不錯的王威晨也有安打表現，再添1分。

德保拉首局失分之後，連3局讓悍將掛上鴨蛋，直到5局上半遭到高國輝狙擊，2分炮將比數追平成3比3。事實上3局上半高國輝就敲出一次右外野深遠飛球，兄弟外野手陳文杰奮力一跳後跌落在地，當時富邦全隊都以為形成全壘打，高國輝還跑到三壘了，才發現被接殺，不過這次高國輝直接將球送出牆。

雙方平手情況，陳仕朋先發5局被敲11支安打、失3分，用球數破百先行退場，由牛棚投手林晨樺接手，不過他連被王威晨、周思齊、張志豪、詹子賢敲安，中心棒次再度用安打串聯攻勢，周思齊還難得盜上三壘，此局攻下2分，以5比3超前。

德保拉先發7局僅被敲6安、失3分，另有7次三振，拿下本季第11勝，穩坐勝投王。打線方面，王威晨、周思齊都有3猛打賞表現，尤其周思齊都在關鍵時靠敲安，敲出勝利打點，獲選為單場MVP。

周思齊近3戰11打數有8安，打擊近況相當火燙，從前兩周的小低潮中走出來，周思齊在賽後分享金句，「棒球比賽像人生縮影，會有起起伏伏，前陣子狀況不理想，跟我們開季一樣，但就像人生，我們團隊狀況也慢慢回來了。」周思齊說，比賽就像人生，總不可能每天都很順，每天都安打、全壘打，不過兄弟是堅強的球隊，球員、球迷都很團結，要一起努力。

(中時 )