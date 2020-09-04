(23:30更新內容，道瓊大跌620點)美股在「黑色星期四」暴跌後，因投資人持股信心有動搖。但受失業率影響，周五開盤四大指數上漲，但開盤後1小時，賣壓漸增，道瓊指數走跌470點，為27,821點；那斯達克指數下跌485點，為10,972點；標普500指數跌89點，為3,365點點；費城半導體跌78點，為2,155點。

美國勞工部周五（4日）發布8月就業報告指出，雖然非農就業人數新增137萬，較7月的173.4萬人大幅放緩，不過失業率卻從10.2％意外急降至8.4％，創下新冠疫情自3月爆發以來最低。影響美股開盤走揚，道瓊工業指數早盤一度上漲200點；那斯達克指數亦開盤小漲。

但周四大跌，引發股市漲過頭、估值過高等疑慮仍在。其中傳出投資大咖開始減碼特斯拉、蘋果股票兩檔股票。開盤後隨即賣壓出籠，道瓊等4大指數紛紛走低，道瓊開盤後1個半小時，跌幅擴大至620.68點；那斯達克指數亦大挫467.88點。

(中時新聞網)