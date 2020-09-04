未來之星對抗賽今(4)日首場賽事由亞大棒與U18進行最後一次交手，兩隊先發投手都表現出色，原先亞大棒靠著安打與失誤保有領先，不過U18把握亞大棒守備瑕疵，加上陳佳樂適時安打反超比分，最後第九局亞大棒雖然企圖反撲，不過功虧一簣，終場U18培訓隊就以5：3擊敗亞大棒培訓隊，也確定達成五成勝率目標。

亞大棒先發張弘稜先發5局只被擊出2支安打失1分非自責分，另外送出3次三振與1次保送，而U18林昱珉先發六局被擊出4支安打失2分其中1分自責分，還送出5次三振，隊友也在六局上2出局靠著宋晟睿適時安打追平比數，兩隊戰完6局以2：2平手。

七局上U18再度發動攻勢，劉智銚登板中繼，先保送了潘偉祥，黃勇傳短打失敗但劉智銚球沒拿穩，只抓到往二壘跑的潘瑋祥，前面發生失誤導致球隊掉分的陳佳樂一棒擊出右外野深遠二壘安打，自己也再靠著林子豪安打跑回1分，也讓U18取得2分領先優勢，第八局也再藉由潘瑋祥高飛犧牲打追加安全分。

亞大棒雖然企圖反攻，不過第七局一人出局攻占一、二壘無功而返，第九局更是一出局滿壘卻只換回1分，終場就以3：5吞下敗仗。

張弘稜先發5局只失1非自責分。（中華棒協提供）

陳佳樂擊出帶有勝利打點的二壘安打。（中華棒協提供）

(中時 )