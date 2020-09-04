鋼琴家盧易之（中）擔任貝多芬合唱幻想曲的鋼琴獨奏聲部，4日晚間在台北國家音樂廳彩排。（李欣恬攝）

來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，4日晚間與指揮家簡文彬、NSO國家交響樂團與實驗合唱團，一起在台北國家音樂廳彩排貝多芬《第九號交響曲》（以下簡稱貝九），百人陣容，在疫情下，表現歌詞裡「四海皆兄弟、世界一家」的精神。

所羅門表示，人生從2013年首次以男低音獨唱身分演唱貝九，至今已演唱20多次，這是他願意一唱再唱的曲目。而他的演唱事業，同樣和貝九有淵源，「2008年，我與巴比．麥菲林與溫頓．馬沙利斯合作，當時巴比指揮貝九，我在合唱團裡演唱，當我看到這兩位跟我有類似背景的人，都專注在音樂的路上，讓我決心要成為一名專業歌手。」

男高音王典表示，貝九帶人一路從黑暗邁向光明，「只有黑暗才能襯托光明的可貴，沒有經歷黑暗，無法體會光彩。」

王典形容，貝九裡頭翻攪的樂念，有如悶燒鍋，外表平靜，裡頭暗潮洶湧，「每次唱都想掉淚，裡頭的正能量，不是歌功頌德，也不迴避生命的痛楚，而是勇敢表達內在的情感熱忱，太深邃偉大，是讓人一輩子都想親近的作品。」

男中音趙方豪觀察，貝多芬透過最直接的人聲，表達人類最原始的需求，「唱貝九最重要的是心中的信仰，那樣的信仰超越音樂或宗教，而是人類行走在這個世界上所秉持的信念。」

女高音林玲慧表示，貝九能讓歌手重新檢視技巧、聲音和狀態，特別是她近期一連演唱多部普契尼歌劇作品，再接著唱貝多芬，有不一樣的感受，「貝多芬能為人洗滌聲音，不管是音準、亮度，都可再檢視，以及做不同的調整。」

同場曲目還有貝多芬的合唱幻想曲，在樂曲裡擔任鋼琴獨奏的鋼琴家盧易之，他表示過去在維也納留學時，這是每年歲末當地音樂會會出現的曲子，「這首作品有一種迎向更好未來的感覺，對未來懷有一個美好的期望。」

盧易之表示，這首作品運用了合唱團、交響樂團和鋼琴，其中鋼琴的角色很綜合，「貝多芬讓鋼琴先獨奏一段，再把樂團、合唱團加進來，鋼琴既像是協奏曲裡的獨奏樂器，卻又和樂團、合唱團融合成為一個整體。」

王典表示，貝多芬在合唱幻想曲裡，以鋼琴帶領人聲，「那樣的堆疊與對話感，讓音樂很濃烈，和貝九一樣是具有正面能量的曲子，能量也能和貝九並駕齊驅。」演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )