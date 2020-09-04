高齡化加上新冠肺炎影響，大眾對健康與醫療保障的重視與日俱增，遠雄人壽發揮優於業界的獨特性與前瞻性，致力提供高保障「新溫馨」及「康富」醫療險、「愛無限」癌症險、「保安心」重大傷病險、「新超好心」失能扶助險等商品，照顧全台200萬個家庭。

今年「遠雄人壽新溫馨終身醫療健康保險附約（103）」，再度從市售33張終身醫療險中，以保障全面、保費合理等優勢脫穎而出，獲選為「2020 Smart智富年度優質保單」，突顯遠雄人壽醫療險領導品牌價值。

遠雄人壽表示，「遠雄人壽新溫馨終身醫療健康保險附約（103）」推出逾12年，長期為保戶所信賴，堪稱是創新獨具、符合需求的醫療險商品，設計初衷基於國人在發生高額醫療費用需求時，為避免因醫療費超過給付限額時頓失保障，提供具有人性化保費調整以及無給付上限理賠機制，繳費型態採用平準式及限期繳費終身保障的商品設計，讓保戶在人生收入高峰時得以預繳保費，以防老年無收入卻需支付較高額保費，兼具社會責任意念，屢獲各項專業獎項肯定，至今已為近40萬家庭撐起強大防護傘。

遠雄人壽長期關注社會醫療趨勢及民眾保障缺口，隨著醫療技術不斷進步，與健保新制實施，民眾自費醫療支出加大，在住院醫療花費中，雜費（含藥費、治療處理費等）佔比最高，為補足實支實付的需求。

遠雄人壽另外提供「遠雄人壽康富醫療健康保險附約」，住院日額、住院醫療保險金、各項住院雜費、相關手術費用等，以不超過投保限額條件下，實支實付完整保障，補足社會保險缺口。

龐大醫療支出使被照護者因收入中斷而產生的經濟風險，也需要由重大傷病險來支持，因此，遠雄人壽提供「遠雄人壽保安心重大傷病一年定期健康保險附約」，讓保戶在確診初期就能得到一筆重大傷病保險金，作為後續長期治療照護及緊急應變金。

另一方面，長期照顧人口逐年增加，遠雄人壽新超好心系列失能照護終身健康保險，對於保戶凡因意外、疾病造成的身體機能損害認定一到六級失能，保障給付項目即不分失能等級理賠，轉嫁因失能產生的長期照顧支出。

遠雄人壽以洞察消費者需求做為產品開發的基礎，建構完整多元的醫療險商品線，讓保戶依自身需求一次補強醫療防護。未來遠雄人壽也將持續透過第一線展業同仁及合作通路夥伴，向每一位客戶傳遞高保障的重要性，將「需要提前準備」的保險認知融合生活本質，以客戶權益為優先，提供最完善的保險服務，成為照護家庭經濟最穩固的後盾。

(中時 )