近期蔡政府開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口，換取臺美洽商雙邊貿易協定等議題，受到各方關注。國民黨知美派高層強調，中華民國確實需要與主要貿易夥伴達成自由貿易協定或類似經貿合作機制，否則被邊緣化的問題會更加嚴重。

國民黨認為，民進黨政府目前未能以開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美豬美牛，換取與美國的FTA或雙邊貿易協議（BTA）談判，但民進黨政府四年多來已承諾或支付新台幣4,000億元軍購費用，蔡英文也放棄兩岸關係，全力配合美國「印太戰略」，稱台灣要「站在世界抵抗中國的最前線」，國民黨向來強調與美國合作的重要性，並期盼民進黨政府能以台灣全民福祉為念，務實面對國際現實，將對外政治與經貿政策合理化、多元化。

對於美方提出9月底舉行雙邊「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），國民黨質疑，這場對話由國務院高層官員出面主持，並非經貿相關主管官員，這是否表示美國政府對外經貿主政單位對台美經貿談判並不熱衷？民進黨政府這次恐怕是進退失據，「賠了夫人又折兵」，未來將在談判中持續被美方佔便宜。

國民黨人士表示，台美之間自馬英九政府時期即有「貿易與投資架構協定」（TIFA）次長級協商管道，目前已停開近四年，顯示蔡政府與美國特朗普（Donald Trump）政府在經貿議題上的互動並不順暢，經濟對話至多也是次長級層，這是「新瓶裝舊酒」。

國民黨也呼籲社會各界，應留意民進黨政府與美國「經濟與商業對話」的內容，因為此一對話平台，美方所欲聚焦的優先議題清單在於科技和醫療產品供應鏈（包括台自美進口藥價鬆綁）、投資和智慧財產權保護、基礎設施和能源部門合作，台灣在許多項目並不具有談判利基或優勢。

國民黨認為，美方將台灣進口含瘦肉精的美豬美牛，當成考慮恢復台美雙邊經貿自由化協商的前提，並非表示台灣在放行美豬美牛後便可進行雙邊FTA或BTA協商，若未來特朗普政府在台美經濟對話前，極可能以台灣對美國貿易大幅順差為由，當做為進行對話的另一條件，則民進黨政府務必在其宣稱將採取擴大對美採購、深化供應鏈合作等可能做法前，向台灣社會說明如何根留台灣，不會讓台灣的重要資金、人才流向美國。

(工商 )