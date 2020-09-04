未來之星對抗賽今(4)日晚間進行U23與台南市正面對決，台南市今晚展現極高得分效率，雖然包含2發全壘打在內只有9支安打，但是靠著較佳的串連性攻下7分，反觀U23全場擊出12支安打卻只攻下4分，終場就以台南市以7比4帶走比賽勝利。

U23今天先發投手林暉盛，先發4.1局狂飆8K，但是也被擊出1支陽春砲在內的4支安打，另外帶有3次保送，總計失去4分內其中3分為自責分，李軒慈中繼0.1局又被擊出1發2分打點全壘打在內的3支安打失 3分，加上台南市先發投手翁偉迪前八局雖被擊出7支安打但只失1分，也讓前八局打完U23以1：7大幅落後。

最後第九局U23吹起反攻號角，二出局後攻佔一、三壘，葉仲益右外野安打先追回2分，也把翁偉迪打了退場，改由林麒豪中繼，不過先被代打高宸軒安打，再被邱辰擊出落點巧妙德州安打，送回壘上的葉仲益，不過台南市連忙再度換投，改由佟百聖登板，他也用三振抓下最後一個出局數，也讓U23最後就以4：7吞敗。

(中時 )